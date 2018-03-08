Райола – об удалении Верратти: «Роналду за многократные претензии арбитру даже не предупредили»

Агент Мино Райола вступился за своего клиента Марко Верратти, удаленного в матче против «Реала».

«Возможно, Верратти зашел слишком далеко, выражая претензии арбитру, но его эмоции – это разочарование футболиста, который хочет сделать все, чтобы помочь команде победить. Это реакция на уровне инстинкта.

В конце концов, Роналду самым наглым образом протестовал против решений арбитра несколько раз. Но его даже не предупредили. Его даже не наказали за попытку ударить Дани Алвеса», – приводит слова Райолы Marca.

«ПСЖ» проиграл «Реалу» со счетом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

На 66-й минуте Верратти наехал на Феликса Брыха за незафиксированный на нем фол и получил вторую желтую.

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