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Ядерная развязка матча «Тоттенхэм» – «Ювентус» в Лиге чемпионов. Ты точно кричал на этом моменте

Ядерная развязка матча «Тоттенхэм» – «Ювентус». Ты точно кричал на этом моменте
Eurosport

1 час назад

Харри Кейн был близок, но нет.

«Тоттенхэм» фееричным образом вылетел из Лиги чемпионов. «Шпоры» добыли результативную ничью с «Ювентусом» на выезде (2:2), вели после первой половины домашней игры, но пропустили два быстрых гола в середине второго тайма.

Команда Маурисио Почеттино большими силами пошла в атаку и на 90-й минуте получила 99-процентный шанс спастись. Харри Кейн выпрыгнул выше всех, но пробил в штангу. Эрик Ламела бежал на добивание, но Андреа Бардзальи вовремя выбил мяч с ленточки. У-у-ух!

Забей Кейн, быть бы большому скандалу, поскольку англичанин находился в офсайде, а лайнсмен и не думал поднимать флажок.

  • «Ювентус» победил со счетом 2:1.

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