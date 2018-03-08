Убрать шпоры. 5 неравенств о матче «Тоттенхэма» и «Ювентуса»

Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов давно стала предсказуемой. Состав четвертьфиналистов определяется еще в первых встречах, а ответные матчи становятся формальностью. «Шпоры» и «старая синьора» раскрошили систему и выдали два полноценных триллера, где победителем стал более дерзкий, амбициозный и пробивной.

«Тоттенхэм» против «Ювентуса» – неокрепший юноша, вышедший на баттл с суровыми мужиками. Да, он быстрее, задорнее и реактивнее, но запала хватило только на вспышку, а не на полноценное сияние. «Ювентус» отсидел в обороне первый тайм ответного матча, а потом за 3 неполных минуты вышел в четвертьфинал. Простая математика подсказывает, что 3,3% усилий хватило для итоговой победы, а чуть более сложная объясняет, почему так произошло.

Опыт > молодость

«Тоттенхэм» обладает одним из самых молодых составов в ЛЧ. Главным лицам команды либо еще нет 25 лет, либо только-только исполнилось. Этот факт, естественно, порождает отсутствие опыта больших встреч. Не тех, что почти каждую неделю играют в АПЛ, а настоящих, еврокубковых. «Тоттенхэм» на задоре и тестостероне отыгрался в Турине, но бензин юности закончился спустя час домашнего матча, и «шпоры» сникли. Единственный стоящий момент после двойного удара от Игуаина и Дибалы случился на 90-й минуте, но, во-первых, он вырос из огромного офсайда у Кейна, во-вторых, взятием ворот не завершился.

«Ювентус» же три раза пробил в створ, забил в 66% случаев и показал лондонцам реальную силу опыта.

Размеренность > скорость

Главный козырь «Тоттенхэма»-2018 – скорость. Ногами «шпоры» перебегают вообще всех оппонентов, и «Ювентус» не стал исключением. Факт в том, что итальянцы пересидели оппонентов, сохранили силы и в нужный момент контратаковали. Возможно, важную роль сыграла недооценка соперника, но поверить в нее во втором матче как-то совсем трудно.

«Ювентус» не совершал лишних движений, концентрировал усилия на своей половине и за счет намеренного сокращения пространства для маневра гасил наступательные порывы «шпор». В это время аргентинская пара форвардов кружила в поисках всего, что плохо защищено. Первым нашел Игуаин (Льорис не имел ни единого шанса на спасение после расстрела в упор), а потом помог найти партнеру. Пас Гонсало на Пауло едва ли был хуже завершающей стадии, но автором победы запишут Дибалу, а потом продадут за 300 млн евро в «Барселону». Приятного просмотра!

Оборона > нападение

Тут все совсем просто. Преимущество во владении мячом, по количеству ударов и угловых не помогло хозяевам, которые сыграли разнообразнее и комплекснее.

Вывод напрашивается всего один: оборона намного важнее для топ-клуба, чем атака. Тренеры начинают строительство команды с тылов, у атакующих лидеров случаются провалы (привет, Кейн), а стоимость на высококлассных игроков обороны стремительно приближается к стоимости игроков группы атаки. «Ювентус», даже несмотря на продажу Бонуччи, обладает феноменальной линией защиты, которая точно понадобится итальянцам уже в следующем раунде.

Игуаин+Дибала > Кейн+Алли+Сон+Эриксен

Аргентинская парочка оформила 2 гола и голевую передачу (Игуаин ассистировал Дибале), четверка из Лондона ответила голом Сона. 2 > 1. «Ювентус» > «Тоттенхэм».

Аллегри > Почеттино

А теперь об еще одной важной детали. Это сложно признавать и воспринимать, но триггером победы «Ювентуса» стал Массимилиано Аллегри. Двойная замена с интервалом в минуту вдохнула в «старую синьору» жизнь, шарм и немного лоска, а потом подарила итоговую победу.

Почеттино с реакцией затянул, хотя обладал более мощным резервом, и поплатился за неумение корректировать игру по ходу матча. Теперь у Маурисио есть не меньше полугода на исправление, но уже вне пределов Лиги чемпионов.

«Ювентус» вышел дальше (где-то в Неаполе очень обрадовались этому факту) и готовится к получению нового оппонента. «Тоттенхэм» вылетел и теперь вынужденно перенесет акценты в АПЛ, где еще не потеряны шансы даже на топ-2. «Старая синьора» показала, что точечный взрыв гораздо продуктивнее планомерного давления, но уже в четвертьфинале аксиома изменится. Вот увидите.

«Тоттенхэм» – «Ювентус» – 1:2