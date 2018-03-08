Джорджо Кьеллини: «Тоттенхэму» всегда чего-то не хватает»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Для нас это невероятная ночь. Это было очень тяжело, и мы еще до матча знали, что нам будет тяжело. Но мы верили в победу.

«Тоттенхэм» всегда создает много моментов, но ему всегда чего-то не достает. Мы верим в историю – посмотрите на матч «ПСЖ» и «Реала». Важна история, важен опыт, и мы использовали это», – цитирует Кьеллини BBC.

Первый матч в Турине завершился со счетом 2:2.

Чтобы забить два гола в Лондоне, «Ювентусу» понадобилось 2 минуты и 49 секунд.

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