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Маурисио Почеттино: «Мы заслуживали большего»

Почеттино: «Мы заслуживали большего»
Eurosport

1 час назадОбновлено 14 мин. назад

Тяжелый день для тренера «шпор».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча с «Ювентусом» в 1/8 Лиги чемпионов (1:2).

«Мы очень разочарованы, но это часть роста. Мы продолжим идти вперед. Cоздали много моментов, было очевидно, что мы заслужили большего. Но в футболе неважно, кто заслужил большего, важно забивать голы и не пропускать.

Было тяжело, но это позитивный опыт на будущее. Нам нужны подобные игры, чтобы сформировать в футболистах умение соревноваться на таком уровне», – цитирует Почеттино BBC.

  • «Ювентус» забил два гола в течение 2 минут и 49 секунд.
  • Первая игра в Турине завершилась вничью – 2:2.

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