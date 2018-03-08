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Андреа Бардзальи мерзко наступил на ногу Хынмин Сону, а потом еще лягнул его

Бардзальи мерзко наступил на ногу Сону, а потом еще лягнул его
Eurosport

1 час назад

Очень грязная игра.

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде выиграл у «Тоттенхэма» – 2:1.

В одном из эпизодов первого тайма защитник гостей Андреа Бардзальи дважды наступил на форварда «шпор» Хынмин Сона, но арбитр проглядел нарушение и не показал итальянцу карточку хоть какого-нибудь цвета.

  • Бардзальи так и закончил игру без желтой карточки.
  • Первая игра в Турине завершилась вничью – 2:2. По сумме двух матчей в четвертьфинал пробился итальянский клуб.

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