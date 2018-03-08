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Массимилиано Аллегри: «Барселона» – единственная команда, против которой я не хотел бы играть»
Боссу «Юве» нужен другой соперник.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, с кем он предпочитает сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Единственная команда, против которой я не хотел бы сыграть, – это «Барселона». Потому что мы каждый год играем с ними, каждый год одно и то же: «Барселона», «Барселона», «Барселона». Пора остановиться», – отметил Аллегри.
- В 1/8 «Ювентус» по сумме двух игр был сильнее «Тоттенхэма» (4:3).
- «Юве» играл против «Барсы» в финале ЛЧ-2015 (1:3) и в прошлогоднем четветьфинале (3:0 в пользу туринцев по сумме двух матчей).
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