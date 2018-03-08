Getty Images

Массимилиано Аллегри: «Барселона» – единственная команда, против которой я не хотел бы играть»

Аллегри: «Барселона» – единственная команда, против которой я не хотел бы играть»
Eurosport

39 мин. назад

Боссу «Юве» нужен другой соперник.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, с кем он предпочитает сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Единственная команда, против которой я не хотел бы сыграть, – это «Барселона». Потому что мы каждый год играем с ними, каждый год одно и то же: «Барселона», «Барселона», «Барселона». Пора остановиться», – отметил Аллегри.

  • В 1/8 «Ювентус» по сумме двух игр был сильнее «Тоттенхэма» (4:3).
  • «Юве» играл против «Барсы» в финале ЛЧ-2015 (1:3) и в прошлогоднем четветьфинале (3:0 в пользу туринцев по сумме двух матчей).

Будь в контакте со спортом

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 596 просмотров24 ч
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 913 просмотровВчера в 19:07
А еще вам может понравиться