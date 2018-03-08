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Браво порадовал Гвардиолу техникой на уровне Де Брёйне, переиграв двух соперников за раз
Просто супер.
В матче 1/8 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил на своем поле «Базелю» – 1:2.
Но один из эпизодов встречи точно порадует Пепа Гвардиолу – это игра голкипера Клаудио Браво за пределами штрафной. Чилиец показал технику, которой позавидуют многие полевые игроки.
- По сумме двух матчей «Манчестер Сити» выиграл у «Базеля» 5:2.
- Матч против швейцарской команды стал для Браво первым в Лиге чемпионов-2017/18.
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