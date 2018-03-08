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Браво порадовал Гвардиолу техникой на уровне Де Брёйне, переиграв двух соперников за раз

Браво порадовал Гвардиолу техникой на уровне Де Брёйне, переиграв двух соперников за раз
Eurosport

5 мин. назад

Просто супер.

В матче 1/8 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил на своем поле «Базелю» – 1:2.

Но один из эпизодов встречи точно порадует Пепа Гвардиолу – это игра голкипера Клаудио Браво за пределами штрафной. Чилиец показал технику, которой позавидуют многие полевые игроки.

  • По сумме двух матчей «Манчестер Сити» выиграл у «Базеля» 5:2.
  • Матч против швейцарской команды стал для Браво первым в Лиге чемпионов-2017/18.

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