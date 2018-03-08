Other Agency

Дани Алвес высморкался в руку и вытер ее об Криштиану Роналду, который ничего не заметил

Алвес высморкался в руку и вытер ее об Роналду, который ничего не заметил
Eurosport

1 час назад

Бразилец хоть чем-то насолил лидеру «Реала».

В матче 1/8 Лиги чемпионов «Реал» на выезде переиграл «ПСЖ» – 2:1.

В одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес незаметно использовал форму Криштиану Роналду в качестве носового платка. Бразилец сперва высморкался в руку, затем подошел к Кришу и оставил гадость на его белоснежной майке.

  • В двух матчах против «ПСЖ» Криштиану забил три гола. Всего в Лиге чемпионов-2017/18 Роналду отличился 12 раз.
  • «ПСЖ» второй год подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 614 просмотровВчера в 11:27
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 941 просмотровВчера в 19:07
А еще вам может понравиться