Дани Алвес высморкался в руку и вытер ее об Криштиану Роналду, который ничего не заметил

В матче 1/8 Лиги чемпионов «Реал» на выезде переиграл «ПСЖ» – 2:1.

В одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес незаметно использовал форму Криштиану Роналду в качестве носового платка. Бразилец сперва высморкался в руку, затем подошел к Кришу и оставил гадость на его белоснежной майке.

В двух матчах против «ПСЖ» Криштиану забил три гола. Всего в Лиге чемпионов-2017/18 Роналду отличился 12 раз.

«ПСЖ» второй год подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.

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