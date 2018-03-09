Войцех Шченсный: «Фанаты «Тоттенхэма» много шумели, но куда-то пропали после 80-й минуты»

Запасной голкипер «Ювентуса» Войцех Шченсный прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» – 2:1.

«Я насладился этим. Рядом с моим местом на скамейке было несколько очень шумных фанатов «Тоттенхэма». Но они пропали без вести после 80-й минуты. Кроме того, победить на «Уэмбли» – это всегда особенное чувство», – приводит слова Шченсного The Guardian.

«Ювентус» выиграл у «шпор» по сумме двух матчей со счетом 4:3.

Шченсный провел в ЛЧ-2017/18 один матч, где не пропустил голов.

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