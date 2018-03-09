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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан игроком недели в ЛЧ
Португалец снова на высоте.
Лидер «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
В борьбе за звание португалец обошел Джеймса Милнера («Ливерпуль»), Лероя Сане («Ман Сити») и Гонсало Игуаина («Ювентус»).
- Роналду стал автором одного из голов в победном матче против «ПСЖ» (2:1).
- На счету Криша теперь 12 голов в восьми матчах. Рон лидирует в гонке бомбардиров.
- 33-летний форвард забивает в Лиге чемпионов на протяжении девяти матчей, включая финал-2016/17.
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