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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан игроком недели в ЛЧ

Роналду признан игроком недели в ЛЧ
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Португалец снова на высоте.

Лидер «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

В борьбе за звание португалец обошел Джеймса Милнера («Ливерпуль»), Лероя Сане («Ман Сити») и Гонсало Игуаина («Ювентус»).

  • Роналду стал автором одного из голов в победном матче против «ПСЖ» (2:1).
  • На счету Криша теперь 12 голов в восьми матчах. Рон лидирует в гонке бомбардиров.
  • 33-летний форвард забивает в Лиге чемпионов на протяжении девяти матчей, включая финал-2016/17.

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