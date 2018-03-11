Звезда «ПСЖ» Неймар не выиграет «Золотой мяч». Вообще никогда

Неймару 26 лет, но про него издано уже 12 книг – их не нужно ни покупать, ни даже листать. Вся эта литература в ярких обложках – лишь слегка расширенная версия профиля в Википедии. Сувенирная продукция, не более того.

Биография Нея была бы стоящей только в одном случае – если бы все люди, которые участвовали в раскрутке этого человека, откровенно рассказали, какими маркетинговыми приемами пользовались, создавая образ потенциального обладателя «Золотого мяча».

Как нарезали богические финты, а потом продвигали их в тренды YouTube. Как работали с бразильскими медиа, чтобы те писали про интерес к Неймару из Европы. Как прокачивали его ценник на доверчивом Transfermarkt. Как внаглую торговались с «Барсой» и «Реалом». Как бесстыже оформляли мегатрансфер мимо кассы. И наконец, как заплатили Пеле, чтобы он назвал Джуниора лучшим футболистом мира.

Пункт с королем футбола – не сарказм и не преувеличение: люди из шоу-бизнеса рассказывают, что у Пеле существует полноценный прейскурант – за деньги он произнесет что угодно, от поздравления с днем рождения до практически любой реплики про футбол. Неудивительно, что в июне 2017-го Неймар еще не был лучшим по версии Пеле, а в феврале 2018-го внезапно получил такой статус. Правда, абсолютно незаслуженно, потому что у Нея есть два недостатка, которые перечеркивают вообще все – именно из-за них бразилец не получит ни одного «Золотого мяча» и никогда не перепрыгнет Месси и Роналду.

Во-первых, Неймар катастрофически несамостоятельный.

Криштиану развивался в одиночестве и сам рассказывал продюсеру Мендешу, куда хочет перейти. Лео поступил примерно так же: доверил отцу только бизнес и налоговую оптимизацию (зря), но не сам футбол. У Нея другая ситуация: его карьерой управляет как минимум папа, а как максимум – целый конгломерат агентов (типичная ситуация для Бразилии).

Старший Ней так много болтает по любому поводу, что сыну давно пора его заткнуть (или хотя бы отобрать инстаграм), но этого не происходит. Даже одна из тех самых пустых книжонок называется «Диалоги с отцом» – чувствуется, что папа тоже мечтает о славе.

Инфантильность Неймара привела к кошмарным последствиям. После операции он реально не хочет возвращаться в «ПСЖ» – это не слух, а факт, потому что Маркиньос уже публично уговаривает форварда не бросать Париж. Но Нея не устраивает абсолютно все – от тренера до отношения партнеров. Тут нужно задуматься: а на что он рассчитывал?

Он не знал, что Эмери – коуч для середняков? Он не предполагал, что Лига 1 – чемпионат серых клубов, голы и ассисты в котором давно никого не интересуют и не возбуждают? Он не догадывался, что шейхи, заплатившие за одного игрока, как за ракету Илона Маска, будут эксплуатировать его здоровье и плевать на его болячки? Он не осознавал, что одноклубники приревнуют к его зарплате и особому положению в команде?

Как же это наивно. Но еще веселее то, что теперь Неймар мечтает вернуться в Испанию (хоть в Мадрид, хоть в Барселону), а его туда тупо не отпустят до лета 2019 года – опять же, «ПСЖ» несолидно продавать лидера всего лишь спустя сезон. И 400-450 предложенных миллионов евро вряд ли исправят ситуацию: катарцам нужны титулы, а не деньги, поэтому Нею придется либо отбарабанить на «Парк де Пренс» еще год, либо пойти на скандал и еще сильнее испортить репутацию – так себе сценарий.

Второй минус Неймара гораздо более серьезный и печальный. Кажется, в нем нет того чемпионского ДНК, за счет которого Месси и Роналду регулярно вытаскивают важнейшие встречи. Бразилец уже давно (почти пять лет) бегает в Европе, но так и не стал признанным гейм-ченджером. Он просто классный, сильный, универсальный игрок, суперзвезда с инстаграм-армией, но не воин и не спаситель. У него и так все замечательно: рекламные контракты, новые прически, роскошная статистика (к ней не придраться), эксклюзивная техника – деньги капают, слава есть, жизнь удалась.

Самое удивительное, что за Бразилию Неймар играет совсем иначе: на домашней Олимпиаде Джуниор включился на полную и дотащил команду до первого в истории золота. Там он натурально взрыхлял поле ради победы, наслаждался футболом и был вожаком, хотя гонорар за олимпийское чемпионство смешон: такие суммы падают на его карточку раз в три дня. Видимо, матчи за сборную для Нея – шанс стать героем страны, а выступления в Европе – чисто бизнес, в котором нужно просто монетизировать отшлифованные еще в юности скиллы.

С таким подходом ему ничего не светит. От Неймара давно ждут феерии, но он даже не приблизился к «Золотому мячу», хотя в его возрасте Роналдо и Роналдиньо уже вытирали пыль со статуэток.

Конечно, можно бесконечно ныть из-за того, что трон оккупировали Роналду и Месси. Но им уже за 30, а Ней все еще без трофея – как же так? «Чтобы выйти из тени Лионеля, ему нужно сменить вид спорта», – очень правильная цитата Тьерри Анри, француза, который прекрасно разбирается в нападающих.

Получит ли Неймар приз после того, как Лео и Криш окончательно состарятся и освободят пантеон? Совсем не обязательно. Он слишком сытый, успешный и состоятельный, чтобы постоянно себя подстегивать, как тот же Роналду, который находит микроскопические стимулы каждую неделю, а потом становится лучшим игроком Европы в 32 года.

Вот увидите: после окончания эпохи двух великих инопланетян «Золотой мяч» перейдет не к Неймару. Титул возьмет тот, для кого футбол – страсть и образ жизни, а не голый расчет и удовлетворение бизнес-амбиций алчного папочки.

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