Андер Эррера: «Согласен на чемпионство «Сити», но мы должны выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера оценил шансы своей команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Я не думаю о «Сити», только о нас. Выиграть Лигу чемпионов – это будет чем-то невероятным, выдающимся. Если вы скажете мне, что «Сити» выиграет чемпионат, а мы возьмем ЛЧ, то я подпишусь под этим в ту же секунду.

Люди забывают, что мы все еще можем выиграть два больших трофея в этом сезоне – Лигу чемпионов и Кубок Англии. Мы по-прежнему боремся за эти два кубка. Выиграть и тот, и другой было бы захватывающе», – цитирует Эрреру Mirror.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «МЮ» сыграет с «Севильей». Первый поединок завершился со счетом 0:0.

В четвертьфинале Кубка Англии «МЮ» встретится с «Брайтоном».

Будь в контакте со спортом