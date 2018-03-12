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Дани Алвес: «Говорят, что я вытер сопли о футболку Роналду. Иногда я думаю: этим людям два года?»

Алвес: «Говорят, что я вытер сопли о футболку Роналду. Иногда я думаю: этим людям два года?»
Eurosport

3 ч. назад

Судя по поступкам бразильца два года все-таки ему.

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес прокомментировал эпизод с Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Говорят, что я вытер сопли о футболку Роналду. Вот почему я говорю, что не знаю, в каком мире я живу. Иногда я думаю: мне два года, или людям, которые так говорят, два года? Все, что нужно сделать – это посмотреть и понять, что у меня проблема с дыханием, и мне нужен источник свободного дыхания. Я видел, как Роналду попытался ударить меня. Но это соревнование. Ничего личного. Я даже сказал ему после: «Я такой же, как ты, старик. Я не люблю проигрывать», – цитирует слова Алвеша Globo.

  • «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 2:5.
  • За инцидент с Роналду Алвес может быть наказан со стороны УЕФА.

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