«Рома» – «Шахтер» (Донецк): перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Четвертьфинал Лиги чемпионов – большое достижение и для «Ромы», и для «Шахтера». Это возможность сделать сезон успешным, особенно для «волков», которые провалились в Серии А. Римляне не играли в 1/4 финала уже десять лет – победа над «Шахтером» снимет давление с Ди Франческо, на которого выливается все больше грязи и обвинений.

«Шахтер» классно провел первый матч и мог победить намного крупнее. Для команд новая встреча станет игрой года – поражение нанесет сильный удар как по одним, так и по другим.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Шахтера» не сыграет дисквалифицированный за допинг Срна – это главная потеря клуба. Также «горняки» лишились Кривцова и Малышева, оба травмированы.

У «Ромы» не будет Карсдорпа и Дефреля – парни лечатся. Зато вернулся Пеллегрини – с его коленом все ок.

Форма

У «Ромы» она так себе – у Ди Франческо пока не получается. В последних 15 матчах во всех турнирах у «волков» только шесть побед, но пять из них добыты в семи недавних встречах.

«Рома», конечно, идет на привычном третьем месте, но отрыв от второго катастрофичен. Столичный клуб проигрывает «Наполи» 14 баллов. В прошлом сезоне на этом же отрезке дистанции «волки» шли вторыми и набрали на шесть очков больше, чем сейчас.

У «Шахтера» проблем нет и никогда не было: в десяти последних официальных матчах у донецкого клуба девять побед. «Горняки» ведут у киевского «Динамо» шесть очков и думают только о поездке в Рим.

Кто что сказал

Эусебио ди Франческо, главный тренер «Ромы»: «Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие встречи с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя.

Я требую последовательности от команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли игровую схему и баланс. В первом матче мы допустили ошибки. Не только индивидуальные, но и командные. Больше мы этого позволить себе не можем». (официальный сайт УЕФА)

Пауло Фонсенка, главный тренер «Шахтера»: «Конечно, это очень трудный матч. «Рома» заняла первое место в группе с «Челси» и «Атлетико», что говорит само за себя. Из последних семи матчей римляне выиграли пять.

Несомненно, «Рома» со стартовым свистком окажет на нас давление. Нам нужно надежно сыграть в защите, чтобы сдержать хозяев. Но моя команда находится в отличном состоянии: и физическом, и психологическом».

Лицом к лицу

В 1/8 финала ЛЧ-2010/11 «Шахтер» разгромил римлян с общим счетом 6:2.

«Шахтер» проиграл 2 из 3 противостояний в 1/8 финала. «Горняки» вылетали от «Боруссии» и «Баварии», но прошли как раз «Рому».

«Рома» проиграла 4 из 4 последних матчей в 1/8 финала ЛЧ.

«Волкам» не очень удобно играть с украинцами: 3 победы и 6 поражений.

«Шахтер» проиграл 3 из 3 противостояний с итальянскими клубами в плей-офф еврокубков.

В 13 последних гостевых матчах еврокубков «Шахтер» одержал 9 побед и потерпел 4 поражения.

Люди в черном

Встречу обслужат испанцы Альберто Ундиано Мальенко. 44-летний рефери работал на четырех матчах ЛЧ-2017/18: в них он показал 21 желтую и одну красную карточки, поставив один пенальти.

Мальенко уже судил «Шахтер» в этом сезоне: при испанце «горняки» справились с «Фейенордом» (2:1), а Ракицкий словил удаление.

В центре внимания

Покажет класс

Джеко больше не главная звезда «Ромы». В каждой игре римлян выделяется вратарь: на Украине Алиссон сделал шесть сэйвов. Бразилец спас «волков» от крупного счета какими-то космическими спасениями, и это продолжится в Италии. Пару раз шустрые «горняки» убегут в контрухи, но Алиссон сделает результат.

Обделается

Бутко – главная проблема «Шахтера». Защитник затыкает дыру из-за дисквалификации Срна, но не дотягивает до уровня хорвата. Если Перотти встанет с той ноги, то Богдану ночью придет много сочувствующих смсок.

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что «Шахтер» – чисто домашняя команды. «Горняки» круто укатывали итальянцев на Украине, но в Риме их ждет ад. Букмекеры вообще не верят в донецкий клуб – здесь ты можешь их наказать и набить карманы гривнами (или долларами).

Победа «Ромы»: 1,69

Ничья: 4,18

Победа «Шахтера»: 5,1

Линия на матчи плей-офф Лиги чемпионов

Ориентировочные составы

«Рома»

«Шахтер»

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