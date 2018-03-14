«Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» и вылетел из Лиги чемпионов

Жозе Моуринью не поставил в старт Скотта Мактомини и Поля Погба, зато выпустил Маруана Феллайни.

В первом тайме «Севилья» чуть больше владела мячом (52%) и чаще била по воротам – 10 ударов против пяти у «МЮ». В створ пришлось всего два выстрела, футболисты «Юнайтед» попали в цель лишь один раз за 45 минут.

На 72-й минуте Винченцо Монтелла снял с игры Луиса Муриэля и выпустил Виссама Бен Йеддера. Меньше чем через две минуты француз откликнулся на передачу и открыл счет. На 78-й Бен Йеддер точно пробил головой, Де Хеа закинул мяч за ленточку, арбитр засчитал гол после выноса хэдера из ворот.

На 84-й Ромелу Лукаку затолкал мяч в сетку после кросса и сократил разницу, но большего хозяева не добились.

2:1 – «Севилья» победила на «Олд Траффорд» и выставила «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов.

В первом матче на «Рамон Санчес Писхуан» команды сыграли вничью – 0:0.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет 16 марта.

Еще есть шанс подняться на вылете «МЮ» – просто поставьте на «Севилью» в ЛЧ.

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