Getty Images
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» и вылетел из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Севилье» – 1:2.
Жозе Моуринью не поставил в старт Скотта Мактомини и Поля Погба, зато выпустил Маруана Феллайни.
В первом тайме «Севилья» чуть больше владела мячом (52%) и чаще била по воротам – 10 ударов против пяти у «МЮ». В створ пришлось всего два выстрела, футболисты «Юнайтед» попали в цель лишь один раз за 45 минут.
На 72-й минуте Винченцо Монтелла снял с игры Луиса Муриэля и выпустил Виссама Бен Йеддера. Меньше чем через две минуты француз откликнулся на передачу и открыл счет. На 78-й Бен Йеддер точно пробил головой, Де Хеа закинул мяч за ленточку, арбитр засчитал гол после выноса хэдера из ворот.
На 84-й Ромелу Лукаку затолкал мяч в сетку после кросса и сократил разницу, но большего хозяева не добились.
2:1 – «Севилья» победила на «Олд Траффорд» и выставила «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов.
- В первом матче на «Рамон Санчес Писхуан» команды сыграли вничью – 0:0.
- Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет 16 марта.
- Еще есть шанс подняться на вылете «МЮ» – просто поставьте на «Севилью» в ЛЧ.
Новости Лиги чемпионов, на которые хочется кликнуть