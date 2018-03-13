Лучший момент матча ЛЧ «Рома» – «Шахтер». Флоренци убрал двух соперников императорским финтом
Финт Зидана на «Олимпико».
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Шахтером» полузащитник римлян Алессандро Флоренци бомбически убрал с пути двух «горняков».
Флоренци исполнил финт Зидана, находясь около боковой линии.
- Флоренци провел в чемпионате Италии-2017/18 24 матча, в которых забил один мяч и сделал 4 ассиста. Еще на его счету 7 матчей в Лиге Чемпионов-2017/18.
- В первом матче украинский клуб был сильнее итальянцев – 2:1.
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