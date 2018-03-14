«Шахтер» проиграл «Роме» и покинул Лигу чемпионов

«Шахтер» весь первый тайм держал мяч, изредка давая Наингголану поиграться. 61% владения мячом давали прогноз на спокойный второй тайм, так как «Рома» ничего опасного у ворот Пятова не создала, а Ракицкий отнимал мячи у всех, кто хотя бы на 5 метров приблизился к штрафной.

Но заброс на Джеко в середине второго тайма, тычок между ног Пятову – и «Шахтер» улетел мимо четвертьфинала. Один момент решил все противостояние, после пропущенного мяча «горняки» были уже не в состоянии на суперопасный момент.

Ранее «Ювентус» пробился в 1/4, выбив «Тоттенхэм».

Завтра состоится ответная бойня между «Барсой» и «Челси».

«Ливерпуль» также прошел дальше, сняв все вопросы уже в первом матче.

Лучший спортивный телеграм