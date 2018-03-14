«Барселона» – «Челси»: перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барса» и четвертьфинал ЛЧ плотно подружились и встречаются каждый год. Уже 11 лет подряд. Каталонцы регулярно выходят из группы и преодолевают первый раунд плей-офф. Но сейчас действительно придется потрудиться – «Челси» в первом матче был круче и не победил только по счастливой случайности.

Конечно, на «Камп Ноу» будет другая игра, но Конте не был бы таким крутым, если бы не творил чудеса. Итальянец настроит парней и придумает для Вальверде серьезную задачку.

Кто посмотрит матч по ТВ

Самый главный вопрос перед матчем – сыграет ли Иньеста? Изначально предполагалось, что Андрес пропустит больше трех недель, но испанец восстановился быстрее. На пресс-конференции Вальверде отметил: «Иньеста тренировался со всеми, но решение я приму перед игрой».

Еще у «Барсы» не будет Семеду и Дениса Суареса. У «Челси» в лазарете Луис и Баркли, а вот с Рюдигером полный порядок. Это подтвердил Конте.

Форма

Про состояние «Челси» сказали уже все – в последних восьми матчах Конте победил лишь трижды. В числе жертв скромные «Халл», «ВБА» и «Кристал Пэлас». Но это не повод расслабляться, ведь в первой игре «синие» были страшно хороши.

В Примере, ЛЧ и Кубке Испании «Барса» за весь сезон проиграла лишь раз. Все, что надо знать о форме каталонцев, это слово «смерть».

Кто что сказал

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «Я думаю, что на «Камп Ноу» мы увидим тот же «Челси», который играл с нами на «Стэмфорд Бридж»: опасный, сильный в индивидуальном плане.

Не знаю, какой тактики «синие» будут придерживаться, захотят ли они атаковать с первых минут, или сядут в обороне. Но забить они могут в любое время. 0:0 – хороший для нас счет, но сохранить его очень сложно. Мы не хотим так рисковать». (официальный сайт «Барселоны»)

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Камп Ноу» – фантастический стадион с большим полем. Каждый футболист хочет играть здесь. Мы должны радоваться игре на таком стадионе и сделать все возможное для победы.

Если вы хотите обыграть «Барселону», то должны показать идеальную игру. Мы почти сделали это в первом матче. Должны быть максимально сконцентрированы, так как соперник будет играть в свой футбол». (официальный сайт «Челси»)

Лицом к лицу

В прошлом матче Месси забил первый мяч в ворота «Челси». Для этого ему потребовалось 9 игр.

У «синих» преимущество в личных встречах: 4 победы против 3.

«Барса» стабильно добирается до 1/8 финала ЛЧ с сезона-2004/05. В 11 из 13 случаев «блауграна» проходила дальше.

«Барса» не проигрывает в ЛЧ дома уже 24 матча (22 победы и 2 ничьи).

У «сине-гранатовых» крутая статистика домашних матчей против английских клубов: 19 побед, 11 ничьих и 2 поражения.

«Барса» выиграла 13 из 23 двухраундовых противостояний у английских клубов.

«Челси» проиграл 2 последних двухраундовых противостояния в 1/8 ЛЧ.

Люди в черном

Встречу обслужит Дамир Скомина и его словенские дружбаны. В этом сезоне 41-летний рефери работал на четырех матчах ЛЧ: в них он показал 15 желтых карточек. Никаких удалений или пенальти.

В этой ЛЧ Скомина уже судил и «Барсу», и «Челси»: при нем каталонцы разорвали «Юве» (3:0), а лондонцы сгоняли вничью с «Ромой» (3:3).

В центре внимания

Покажет класс

Месси наконец прервал черную серию в играх с «Челси» – голы польются рекой. Аргентинец в хорошей форме: у него пять мячей и три ассиста в пяти последних матчах. «Челси» будет вынужден идти вперед, зоны появятся, Месси воспользуется.

Обделается

Вполне вероятно, что «Челси» ждет примерно то, что недавно с «синими» сделал «Сити». В таком случае лондонцы будут смотреть на мяч со стороны, а это дико бесит Азара. Такой футбол не для него, и он в нем растворится.

Котировки букмекеров

Победа «Барселоны»: 1,44

Ничья: 4,82

Победа «Челси»: 7,9

Линия на матч плей-офф Лиги чемпионов

Ориентировочные составы

«Барселона»

«Челси»

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