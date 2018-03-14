Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед» совсем плох – ставит трусливый футбол и вылетает от неудачников

«Худший тренер в истории Премьер-лиги», – сказал Жозе Моуринью. Не про себя, а про Франка де Бура, набросившегося на Особенного из-за Рэшфорда. Португалец с легкостью отфехтовал провалившегося в «Пэлас» голландца – он раздел «Ливерпуль» и выходил на простого соперника в ЛЧ. Впереди был матч на «Олд Траффорд» и 0:0 в первой игре, любой гол выводил «МЮ» в четвертьфинал, а побед в 1:0 с мусорными мячами у Моуринью хватало всегда.

Жозе чувствует себя в Манчестере царем. Ему выдали новый контракт (теперь до 2020 года с опцией продления еще на сезон), а авторитетная The Independent ласкает глаз тренера новостями, что менеджеры «МЮ» в любых конфликтах с игроками займут сторону португальца. Не слушаешься коуча – продажа, жалуешься агенту на гадкого режиссера – изгнание, сливаешь инсайды желтым репортерам – пошел вон.

И при этом непонятно, за что Моуринью заслужил такую любовь из клуба. Неужели только тем, что на рынке больше нет топовых специалистов, которые готовы к работе в гранд-фирме здесь и сейчас? Боссы, похоже, смирились, что «Юнайтед» больше не первая сила в Англии и периодически сливается в крупных вывесках. Против сильных соперников «красные дьяволы» либо вымучивают победы, либо создают фейковые защитные перформансы. Фейковые – потому что тонны сэйвов Де Хеа не означают надежность обороны, а наоборот кричат о картонности и слабости как многомиллионных Байи с Линделёфом, так и местных Смоллинга и Джонса.

Нынешнее безволие Моуринью интересно тем, что развивается по какому-то новому сценарию, не похожему на то, что делал Особенный раньше. В Мадриде и Лондоне (в последний заход) помнят, что тренер идет войной на ветеранов, особо не доверяет свежим игрокам из академий и ищет интриги в раздевалках. В Манчестере за исключением не до конца проясненных терок с Погба ничего такого нет, Жозе взводит себя и команду внешними факторами, не обращая внимания на внутренние.

И это не работает. Мактомини действительно полезно вышел в паре матчей на позиции 100-миллионного француза, но такая мера не стала индикатором для остальных: смотрите, вместо каждого из вас не хуже сыграет молодой. Наоборот, команда забегала еще хуже, в матче с «Севильей» Байи наошибался на весь сезон, опытные края (Валенсия и Янг) нервничали и не помогали, а атака зашевелилась только при счете 0:2, когда смысла в ней было не больше, чем в вышедшем на поле сэре Алексе Фергюсоне.

«Юнайтед» нужна была банальная победа, но даже в таких условиях андалусийцы 21 раз пробили по их воротам – такого на «Олд Траффорд» не видели семь лет. На этот газон перед манкунианцами выходили «Реал» и «Ман Сити», «Бавария» и «Челси», но антирекорд пришел именно на игру с «Севильей». Команда, которая выгнала тренера, боровшегося с раком. Команда, которая получала пять мячей в Москве от «Спартака» и дома от «Атлетико». Команда, в которой главные звезды играют в опорной зоне.

И эти игроки были лучше богатого и лоснящегося «МЮ» в обоих матчах 1/8 финала, и они заслуженно прошли дальше. Нельзя критиковать коучей за то, что футболисты не забили какие-то моменты, потому что невозможно натренировать завершение атак в боевых условиях. Но качество игры «Манчестера» пробивает все новые донья трусости и слабоволия, и уже это прямая компетенция Моуринью.

Португалец уже в открытую смеется над клубом, платящим ему 17 миллионов евро в год. «Я раньше сидел в этом кресле – с «Порту», и «Ман Юнайтед» вылетел. Сидел с «Реалом», и «Ман Юнайтед» вылетел. Для этого футбольного клуба нет ничего нового», – заметил Особенный на пресс-конференции после провала с «Севильей». Его не уволят через два месяца после подписания нового контракта, а для совета директоров всегда найдется пара отмазок в стиле Манчини: не хватило игроков, плотный календарь, судьи, шарфы.

Единственный человек, довольный фейлом «МЮ» в Лиге чемпионов – это Маргарита Симоньян. Турнирных задач перед Моуринью не осталось совсем: место в ЛЧ через АПЛ доедет на автопилоте, Кубок неважен. У Жозе будет больше времени, чтобы придумать для RT фразочки похлеще.

«Манчестер Юнайтед» – «Севилья» – 1:2

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