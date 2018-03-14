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Только Джеко вспотел. 18 вещей, которые суше, чем матч «Ромы» и «Шахтера»
Игра, которую нужно запивать.
1. Пустыня
2. Качок на сушке
3. Сухой закон в США
4. Владимир Игнатьевич Сухой
5. Кашель
6. Паек
7. Шампунь
8. Сухой мост
9. Сухость во рту
10. Лед
11. Асфальт
12. Пассат
13. Юмор в Британии
14. Двухнедельный хлеб
15. Стог сена
16. Душа твоей бывшей
17. Творчество Хэмингуэя
18. Сухой лист
- В 1/8 финала Лиги Чемпионов «Рома» унылейшим образом обыграла «Шахтер». На 52-ой минуте итальянцы создали единственный опасный момент в матче: Джеко вышел один на один и прошил Пятова.
- «Шахтер» не нанес ни одного удара в створ ворот.
- Благодаря голу на выезде «Рома» прошла в 1/4 финала ЛЧ.
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