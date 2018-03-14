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Только Джеко вспотел. 18 вещей, которые суше, чем матч «Ромы» и «Шахтера»

Только Джеко вспотел. 18 вещей, которые суше, чем матч «Ромы» и «Шахтера»
Владислав Прусов

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Игра, которую нужно запивать.

1. Пустыня

2. Качок на сушке

3. Сухой закон в США

4. Владимир Игнатьевич Сухой

5. Кашель

6. Паек

7. Шампунь

8. Сухой мост

9. Сухость во рту

10. Лед

11. Асфальт

12. Пассат

13. Юмор в Британии

14. Двухнедельный хлеб

15. Стог сена

16. Душа твоей бывшей

17. Творчество Хэмингуэя

18. Сухой лист

  • В 1/8 финала Лиги Чемпионов «Рома» унылейшим образом обыграла «Шахтер». На 52-ой минуте итальянцы создали единственный опасный момент в матче: Джеко вышел один на один и прошил Пятова.
  • «Шахтер» не нанес ни одного удара в створ ворот.
  • Благодаря голу на выезде «Рома» прошла в 1/4 финала ЛЧ.

«Рома» 1:0 «Шахтер»

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