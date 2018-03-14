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Гениальный пас Погба прямиком в аут, после которого Моуринью окончательно усадит его в запас

Гениальный пас Погба прямиком в аут, после которого Моуринью окончательно усадит его в запас
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Куда он вообще смотрел?

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Севилье» (1:2) и вылетел из турнира.

В добавленное ко второму тайму время манкунианцам нужно было забивать два, но миссия оказалась невыполнимой в том числе из-за вот такого паса Поля Погба.

  • Первая игра в Севилье завершилась со счетом 0:0.
  • В ЛЧ-2017/18 Погба провел 5 матчей и отдал 1 ассист.
  • Трансфер француза обошелся «Манчестер Юнайтед» в 105 млн евро – рекорд для АПЛ.

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