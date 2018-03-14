Жозе Моуринью – о вылете из Лиги чемпионов: «Ничего нового для «Манчестер Юнайтед» не произошло»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

«Я сидел в этом кресле дважды, когда тренировал «Порту» и «Реал», и оба раза я выбил «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов здесь, на «Олд Траффорд». Так что я не думаю, что для клуба произошло что-то новое.

Но, конечно, быть тренером «МЮ» и проиграть в плей-офф Лиги чемпионов на своем стадионе – это как будто обман», – сказал Жозе.

«МЮ» по сумме двух матчей прогорел «Севилье» (0:0 в первой игре и 1:2 в ответной).

Единственным шансом выиграть трофей в сезоне-2017/18 для «МЮ» остается Кубок Англии.

Будь в контакте со спортом