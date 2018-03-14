Иан Райт: «Если бы Хосеп Гвардиола тренировал «МЮ», он играл бы как «Сити»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт сравнил две команды из Манчестера.

«Если «Юнайтед» и «Сити» выйдут друг против друга и сыграют на полную мощность, это будет прекрасный матч. Если вы посмотрите на игроков «Сити», то увидите, что они находятся на одной волне. А если вы посмотрите на «Юнайтед», то увидите прекрасных футболистов, каждого индивидуально. Эти футболисты ничем не хуже, чем футболисты «Сити».

Но они – не коллектив. Если бы кто-то мог собрать их вместе так, как это сделано в «Ман Сити», то, я думаю, «Ман Юнайтед» мог бы выйти на уровень своих соседей. Если они поменяются тренерами, «Юнайтед» играл бы точно так же как «Сити», потому что этот клуб располагает игроками, которые подходят Гвардиоле. Пеп не играл бы в тот футбол, который команда показывает при Моуринью», – цитирует Райта Sky.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «МЮ» вылетел от «Севильи» (1:2 по сумме двух матчей).

В турнирной таблице АПЛ «МЮ» отстает от «Сити» на 16 очков. Для чемпионства Гвардиоле достаточно двух побед.

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