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Феррейре не понравилась медлительность болбоя, и он швырнул парня через рекламный щит

Феррейре не понравилась медлительность болбоя, и он швырнул парня через рекламный щит
Eurosport

1 час назад

Гости очень хотели отыграться, но не срослось.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде проиграл «Роме» (0:1) и вылетел из турнира.

В одном из эпизодов форвард гостей Факундо Феррейра так торопился ввести мяч в игру, что буквально отшвырнул римского болбоя – тот рухнул за рекламную перегородку.

Феррейра извинился за поступок: «Я не видел болбоя, мне очень жаль, и я хочу извиниться».

  • Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.
  • В ЛЧ-2017/18 Феррейра провел 8 матчей и забил 3 гола.

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