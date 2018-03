Виллиан вспорол «Барсу» в первой игре. Бразилец – единственная надежда Конте на «Камп Ноу»

Все последние годы «Челси» проводит по рабочей формуле «титул – провал – титул – провал». После удачного сезона клуб внезапно вспоминает о ФФП, полностью забивает на трансферы, начинает холодную войну с тренером, а игроки возвращаются с лишним весом и набирают форму только по ходу кампании. Чисто русский подход.

Главный неудачник режима – Виллиан. Бразилец мощно выстреливает в кризисные отрезки и остается без внимания – репортеров больше волнуют конфликты в команде и поиск крыс в домашней раздевалке «Стэмфорд Бридж». В чемпионские сезоны Вилли тоже выдает достойный уровень, но проигрывает в попсовости мотивированному и более одаренному Азару. Тотальная несправедливость.

От позора в заключительный год при Моуринью «Челси» спас именно Виллиан. Вингер положил шесть голов со штрафных (2 – в АПЛ, еще 4 – в ЛЧ) и выиграл приз лучшему игроку команды сразу по двум версиям – как партнеров, так и фанатов. Награждение прошло максимально тихо – «Челси» финишировал 10-м в АПЛ, сменил тренера, а из Лиги чемпионов слился еще на стадии ⅛.

К своей лучшей серии в этом сезоне Виллиан подходил в неравных условиях с остальными. Во-первых, бразилец не следил за диетой – старт кампании вингер отбегал с приличным животиком. Во-вторых, Конте ударился в эксперименты – от психоза тренер поменял расстановку, в которой Виллиан блистал (3-4-3), на схему, в которой ему просто нет места (3-5-2).

ВиллианGetty Images

Низшую точку сезона «Челси» пробил зимой (катастрофа из пяти ничьих подряд и 1:7 от «Уотфорда» и «Борнмута»), но именно в этот момент Виллиан заново открыл в себе сверхспособности. С 20 декабря бразилец отыграл девять матчей во всех турнирах и настрелял шесть голов. Несоответствие в форме команды и игрока проявилось снова.

Благодаря такой серии Вилли побил рекорд результативности: вингер никогда не забивал за «Челси» больше 12 банок за сезон. Бразилец отобрал у Азара статус неприкасаемого – если бельгийца Конте меняет за 20 минут до свистка с «МЮ», то Виллиана первым включает в стартовый лайн-ап.

«Когда я определяю состав на игру, он первым появляется в списке. Виллиан хорош не только с мячом, без мяча он тоже очень упорно трудится и помогает команде. Его карьера достигла той стадии, когда он стал по-настоящему зрелым игроком», – объяснил фаворитизм Конте.

Ни одна реплика Антонио не обходится без упоминания тактики, но Виллиан действительно из тех креативных игроков, которые пашут в защите. В интервью Four Four Two бразилец рассказывал, насколько важна для команды компактность: чем ближе игроки друг к другу, тем больше шансов отобрать мяч и не пропустить разрезающую передачу. Теперь понятно, почему его так ценит Моуринью – Особенный до сих пор хочет воссоединиться со своим протеже в «МЮ».

Предельное уважение к тренерам помогает Виллиану не только в защите. Бразилец часто вспоминает бывшего коуча «Коринтианса» Жозе Аугусту. «Он говорил мне: в момент приема мяча ты должен знать, что с ним сделаешь. Вторым делом оцени обстановку. Так ты поймешь, сколько у тебя времени перед тем, как на тебя выскочит соперник», – пересказывает сам игрок.

Оба совета пригодились Виллиану в первом матче с «Барсой». Несмотря на 27% владения «Челси», бразилец сделал шесть удачных обводок и нанес четыре удара. Совместимость двух скиллов отразилась на локации – вингер трижды выстрелил из опорной зоны соперника.

Под Виллиана Конте даже подстроил стандарты «Челси» – во время голевого корнера бразилец специально расположился перед штрафной и дождался паса под удар. Еще два страйка игрок запулил в каркас ворот: вингер предпочитает бить с подъема, поскольку это увеличивает точность.

После матча в Лондоне Конте сказал, что его команда провела почти идеальную игру и теперь ей нужно повторить аналогичный перфоманс в Испании. Роль Виллиана будет ключевой в плане тренера: бразильцу снова следить за подключениями Альбы и одновременно начинать контратаки.

От недооценки вингер даже выигрывает: пока соперник занят финтами Азара и перемещается в его зону, бразилец получает пространство и время. Сейчас среди игроков «Челси» никто не использует его с эффективностью Виллиана.

