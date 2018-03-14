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«Второго Андреса Иньесты быть не может». Трагедия слабейшего игрока этой «Барселоны»

«Второго Иньесты быть не может». Трагедия слабейшего игрока этой «Барселоны»
Павел Городницкий

54 мин. назад

Трип на «Камп Ноу» стал для Андре Гомиша кошмаром.

Андре Гомиш переехал в Каталонию сразу после величайшего Евро-2016 – португальцы тогда были в прайме, поэтому Жорже Мендеш без проблем пристроил 23-летнего универсала в топ-клуб. «Валенсия» получила 35 миллионов евро, «Барса» – нового Иньесту (или как минимум Ракитича, как тогда казалось), а суперагент – некислую комиссию.

Гомиш поплыл просто моментально – человек оказался неготовым к любому давлению и ошибался в примитивных эпизодах. На «Камп Ноу» быстро идентифицировали откровенно нервного игрока, поэтому свист раздавался все чаще. Параллельно Андре попадал во все антисборные: до него добралась даже The Sun – в октябре 2016-го португальца распотрошили вместе с другими летними приобретениями «Барсы».

Если остальной балласт наслаждался присутствием в суперклубе, то Гомиш адски парился и страдал от бессилия. Год назад за него заступился даже его прототип Иньеста, публично попросивший фанов приберечь свист для опытных игроков, потому что обижать новичков – глубоко неправильно. Испанские издания отреагировали на реплику Андреса инсайдом: выяснилось, что сам Лионель Месси попросил руководство продать португальца летом 2017-го.

Андре Гомиш и Лео Месси

Андре Гомиш и Лео МессиGetty Images

Этот факт можно было считать приговором для Андре (если тебя не принял Лео – ты никто), но боссы «блауграны» повели себя странно и бесчеловечно. Во время трансферного окна они были настолько заняты продажей Неймара и покупкой новых звезд, что проигнорили предметный оффер «Тоттенхэма». Формально лондонцам отказали из-за того, что «Барса» так и не подписала Коутиньо в августе, но какая связь между Фелипе и Гомишем – непонятно: эти парни находятся в абсолютно разных вселенных.

Андре остался гнить в Каталонии. Его трансферная стоимость рухнула уже на 8 млн евро (с 30 до 22), а в рейтинге WhoScored он вообще занимает последнее место – алгоритмы сайта считают, что в «Барселоне» сейчас нет футболиста бесполезнее. С ними сложно поспорить – на Гомише поставили крест даже те, кто еще недавно в него верил. Например, Иньеста.

В мартовской встрече с «Атлетико» Андре вышел к воротам под острым углом, получил пас от Месси, не заметил четверых партнеров в центре штрафной и коряво ткнул мяч в руки киперу. Классическая ситуация (боишься ошибиться – ошибаешься), но реакция Иньесты бесценна – долгий, качественный, интенсивный фейспалм.

Еще Гомиша презирают фанаты – они не только пилят мемы, как только Андре попадает в заявку («Осторожно!» – предупреждение перед матчем с «Челси»), но и тщательно анализируют все косяки португальца.

На YouTube лежит целая подборка видосов под общим названием «Andre Gomes sucks» – это злобно, подло и грустно. Полузащитник уже много раз повторял, что ни на что не претендует («Второго Иньесты быть не может»), но хейт не прерывается – жестокие каталонцы зачем-то отыгрываются на чрезмерно чувствительном полузащитнике.

Несчастный Гомиш натурально приблизился к депрессии. «Моя жизнь здесь превратилась в ад, я не выхожу из дома, потому что мне стыдно», – эти слова 24-летнего игрока стали своеобразным каминг-аутом.

Похоже, все правда серьезно: Андре уже подбодрили Бускетс и Вальверде, которые видят, что португалец в отчаянии. Но испанские медиа не такие добренькие. «Он техничен, но слаб ментально», – пишет автор пробарселонского сайта. «Он лишь доказал, что его критики правы», – зафиксировала Marca.

Андре Гомиш

Андре ГомишGetty Images

Гомиш действительно зря разнылся. Летом он и так уедет из города, который стал для него преисподней, но после слезного интервью все знают: Андре – бесхарактерный, его задевает любой негатив, он растерял уверенность в себе.

Как с такой ранимой душой и подвижной психикой можно заиграть в том же «Тоттенхэме» или любом другом топ-клубе – непонятно: либо Гомишу придется терпеть и меняться, либо его потолок – команды уровня Лиги Европы.

Там нет ни давления, ни свиста, ни славы. Оптимальный вариант для нюни, но отвратительный – для мужчины и спортсмена.

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