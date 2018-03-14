«Второго Андреса Иньесты быть не может». Трагедия слабейшего игрока этой «Барселоны»

Андре Гомиш переехал в Каталонию сразу после величайшего Евро-2016 – португальцы тогда были в прайме, поэтому Жорже Мендеш без проблем пристроил 23-летнего универсала в топ-клуб. «Валенсия» получила 35 миллионов евро, «Барса» – нового Иньесту (или как минимум Ракитича, как тогда казалось), а суперагент – некислую комиссию.

Гомиш поплыл просто моментально – человек оказался неготовым к любому давлению и ошибался в примитивных эпизодах. На «Камп Ноу» быстро идентифицировали откровенно нервного игрока, поэтому свист раздавался все чаще. Параллельно Андре попадал во все антисборные: до него добралась даже The Sun – в октябре 2016-го португальца распотрошили вместе с другими летними приобретениями «Барсы».

Если остальной балласт наслаждался присутствием в суперклубе, то Гомиш адски парился и страдал от бессилия. Год назад за него заступился даже его прототип Иньеста, публично попросивший фанов приберечь свист для опытных игроков, потому что обижать новичков – глубоко неправильно. Испанские издания отреагировали на реплику Андреса инсайдом: выяснилось, что сам Лионель Месси попросил руководство продать португальца летом 2017-го.

Андре Гомиш и Лео МессиGetty Images

Этот факт можно было считать приговором для Андре (если тебя не принял Лео – ты никто), но боссы «блауграны» повели себя странно и бесчеловечно. Во время трансферного окна они были настолько заняты продажей Неймара и покупкой новых звезд, что проигнорили предметный оффер «Тоттенхэма». Формально лондонцам отказали из-за того, что «Барса» так и не подписала Коутиньо в августе, но какая связь между Фелипе и Гомишем – непонятно: эти парни находятся в абсолютно разных вселенных.

Андре остался гнить в Каталонии. Его трансферная стоимость рухнула уже на 8 млн евро (с 30 до 22), а в рейтинге WhoScored он вообще занимает последнее место – алгоритмы сайта считают, что в «Барселоне» сейчас нет футболиста бесполезнее. С ними сложно поспорить – на Гомише поставили крест даже те, кто еще недавно в него верил. Например, Иньеста.

В мартовской встрече с «Атлетико» Андре вышел к воротам под острым углом, получил пас от Месси, не заметил четверых партнеров в центре штрафной и коряво ткнул мяч в руки киперу. Классическая ситуация (боишься ошибиться – ошибаешься), но реакция Иньесты бесценна – долгий, качественный, интенсивный фейспалм.

Еще Гомиша презирают фанаты – они не только пилят мемы, как только Андре попадает в заявку («Осторожно!» – предупреждение перед матчем с «Челси»), но и тщательно анализируют все косяки португальца.

На YouTube лежит целая подборка видосов под общим названием «Andre Gomes sucks» – это злобно, подло и грустно. Полузащитник уже много раз повторял, что ни на что не претендует («Второго Иньесты быть не может»), но хейт не прерывается – жестокие каталонцы зачем-то отыгрываются на чрезмерно чувствительном полузащитнике.

Несчастный Гомиш натурально приблизился к депрессии. «Моя жизнь здесь превратилась в ад, я не выхожу из дома, потому что мне стыдно», – эти слова 24-летнего игрока стали своеобразным каминг-аутом.

Похоже, все правда серьезно: Андре уже подбодрили Бускетс и Вальверде, которые видят, что португалец в отчаянии. Но испанские медиа не такие добренькие. «Он техничен, но слаб ментально», – пишет автор пробарселонского сайта. «Он лишь доказал, что его критики правы», – зафиксировала Marca.

Андре ГомишGetty Images

Гомиш действительно зря разнылся. Летом он и так уедет из города, который стал для него преисподней, но после слезного интервью все знают: Андре – бесхарактерный, его задевает любой негатив, он растерял уверенность в себе.

Как с такой ранимой душой и подвижной психикой можно заиграть в том же «Тоттенхэме» или любом другом топ-клубе – непонятно: либо Гомишу придется терпеть и меняться, либо его потолок – команды уровня Лиги Европы.

Там нет ни давления, ни свиста, ни славы. Оптимальный вариант для нюни, но отвратительный – для мужчины и спортсмена.

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