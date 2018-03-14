«Ливерпуль» остался в ЛЧ, но его нет в Кубке Англии». Адская отмазка Моуринью, порвавшая твиттер

13 марта «МЮ» позорно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв дома «Севилье» со счетом 1:2.

В послематчевом флэш-интервью Жозе Моуринью как бы мимоходом бросил ремарку в сторону «Ливерпуля», вышедшего в четвертьфинал: «Ливерпуль остался в Лиге чемпионов, но его нет в Кубке Англии. Таков футбол, такова жизнь. Завтра настанет другой день, в субботу нас ждет другой матч».

Такая отмазка обречена была стать хитом. Некоторые выразили мнение красноречивыми гифками:

«Попытка Моуринью бросить тень на «Ливерпуль» за вылет из Кубка Англии – это хит на все времена».

«Он реально особенный».

«Дерьмо, мы можем попасть на «Барселону», «Реал», «Баварию» или «Ювентус» в эту пятницу, но, хэй, это так. Вот «Юнайтед» в эти выходные может попасть на «Уиган» или «Саутгемптон» в Кубке».

Кубок Англии – последний трофей, который «МЮ» может выиграть в сезоне-2017/18.

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