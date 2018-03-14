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«Бавария» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, грохнув «Бешикташ» с общим счетом 8:1

«Бавария» прошла в четвертьфинал, грохнув «Бешикташ» с общим счетом 8:1
Eurosport

1 час назад

Самая легкая пара 1/8 финала.

«Бавария» и на выезде расправилась с «Бешикташем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:1.

В составе мюнхенской команды отличились Тьяго Алькантара (18-я минута) и Сандро Вагнер (84), а защитник «Бешикташа» Гёкхан Гёнюл на 46-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав на 59-й минуте спас стамбульцев от сухого поражения.

  • В первом матче «Бавария» победила со счетом 5:0.
  • Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 16 марта.

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