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«Бавария» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, грохнув «Бешикташ» с общим счетом 8:1
Самая легкая пара 1/8 финала.
«Бавария» и на выезде расправилась с «Бешикташем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:1.
В составе мюнхенской команды отличились Тьяго Алькантара (18-я минута) и Сандро Вагнер (84), а защитник «Бешикташа» Гёкхан Гёнюл на 46-й минуте отправил мяч в свои ворота.
Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав на 59-й минуте спас стамбульцев от сухого поражения.
- В первом матче «Бавария» победила со счетом 5:0.
- Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 16 марта.
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