Коуч «Баварии» Юпп Хайнкес побил тренерский рекорд ЛЧ, одержав 11 побед подряд

«Бавария» уверенно завоевала путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды уничтожив «Бешикташ» – 5:0, 3:1.

Заодно мюнхенцы принесли рекорд Юппу Хайнкесу – 72-летний немец стал первым тренером, одержавшим 11 побед подряд в главном клубном турнире Европы.

Серия стартовала аж весной 2013 года. «Бавария» при Хайнкесе выиграла пять последних матчей плей-офф-2012/13 и взяла трофей. После этого Юпп завершил карьеру, но осенью 2017 года перехватил команду из рук Карло Анчелотти и продолжил побеждать.

Соперника «Баварии» по четвертьфиналу определит жеребьевка 16 марта.

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