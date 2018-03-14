Getty Images

Коуч «Баварии» Юпп Хайнкес побил тренерский рекорд ЛЧ, одержав 11 побед подряд

Хайнкес побил тренерский рекорд ЛЧ, одержав 11 побед подряд
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Серия длиною в 5 лет.

«Бавария» уверенно завоевала путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды уничтожив «Бешикташ» – 5:0, 3:1.

Заодно мюнхенцы принесли рекорд Юппу Хайнкесу – 72-летний немец стал первым тренером, одержавшим 11 побед подряд в главном клубном турнире Европы.

Серия стартовала аж весной 2013 года. «Бавария» при Хайнкесе выиграла пять последних матчей плей-офф-2012/13 и взяла трофей. После этого Юпп завершил карьеру, но осенью 2017 года перехватил команду из рук Карло Анчелотти и продолжил побеждать.

  • Соперника «Баварии» по четвертьфиналу определит жеребьевка 16 марта.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч «Миннесоты» и «Колорадо» был настолько горяч, что на льду оказывались даже судьи

02:46
Популярные видео
«Калгари» уделал «Эдмонтон» во всем: хозяева круто дрались, больше забросили, а их вратарь – монстр
 704 просмотров9 ч
Остановить войну и выиграть ЛЧ. Весь сок карьеры Дрогба
3 997 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться