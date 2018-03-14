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Коуч «Баварии» Юпп Хайнкес побил тренерский рекорд ЛЧ, одержав 11 побед подряд
Серия длиною в 5 лет.
«Бавария» уверенно завоевала путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды уничтожив «Бешикташ» – 5:0, 3:1.
Заодно мюнхенцы принесли рекорд Юппу Хайнкесу – 72-летний немец стал первым тренером, одержавшим 11 побед подряд в главном клубном турнире Европы.
Серия стартовала аж весной 2013 года. «Бавария» при Хайнкесе выиграла пять последних матчей плей-офф-2012/13 и взяла трофей. После этого Юпп завершил карьеру, но осенью 2017 года перехватил команду из рук Карло Анчелотти и продолжил побеждать.
- Соперника «Баварии» по четвертьфиналу определит жеребьевка 16 марта.
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