Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил «Челси» самый быстрый гол в карьере

Игроки «Челси» не успели выйти на поле «Камп Ноу», как уже на 128-й секунде достали мяч из сетки.

Лионель Месси ворвался в штрафную и с острейшего угла отправил мяч в домик Тибо Куртуа.

Этот гол стал самым быстрым в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Вдобавок Лео окончательно научился играть с англичанами. Он не забивал в первых 10 матчах против клубов из АПЛ, а в следующих 18 матчах наколотил уже 19 голов.

До 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 Месси никогда не забивал «Челси». Сухая серия продлилась 8 матчей.

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