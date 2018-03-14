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Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил «Челси» самый быстрый гол в карьере

Месси забил «Челси» самый быстрый гол в карьере
Eurosport

1 час назад

Самый неудобный соперник стал удобным.

Игроки «Челси» не успели выйти на поле «Камп Ноу», как уже на 128-й секунде достали мяч из сетки.

Лионель Месси ворвался в штрафную и с острейшего угла отправил мяч в домик Тибо Куртуа.

Этот гол стал самым быстрым в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Вдобавок Лео окончательно научился играть с англичанами. Он не забивал в первых 10 матчах против клубов из АПЛ, а в следующих 18 матчах наколотил уже 19 голов.

  • До 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 Месси никогда не забивал «Челси». Сухая серия продлилась 8 матчей.

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