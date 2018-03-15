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«Барселона» вынесла «Челси» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома переиграла «Челси» – 3:0.
Лионель Месси открыл счет уже на третьей минуте. После серии рикошетов Лео пробил с острого угла и попал между ног Тибо Куртуа. На гол Месси хватило 128 секунд – это самый быстрый мяч аргентинца в карьере.
На 20-й минуте Лионель разогнал быструю атаку «Барселоны» 2 в 2 и отдал на набежавшего Усмана Дембеле. Француз обработал передачу и точно выстрелил в верхний угол ворот Куртуа. Каталонцы забили два мяча двумя первыми ударами в матче.
На старте второй половины Маркос Алонсо упал в чужой штрафной в контакте с Жераром Пике, арбитр Дамир Скомина не дал пенальти в ворота «Барселоны».
На 63-й минуте Жорди Альба перехватил мяч, Луис Суарес выдал передачу на Месси, Лео накренил атаку налево и вновь попал между ног Тибо Куртуа. Лидер «Барселоны» забил в 100-й раз в Лиге чемпионов.
3:0 – каталонцы крупно победили «Челси» и выбили их из еврокубков.
- В первой игре на «Стэмфорд Бридж» команды сыграли вничью – 1:1.
- Жеребьевка четвертьфиналов ЛЧ пройдет 16 марта.
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