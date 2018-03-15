twitter

Диего Коста поддержал «Челси» скрином состава «синих». Имя Антонио Конте было замазано

Коста поддержал «Челси» скрином состава «синих». Имя Конте было замазано
Eurosport

45 мин. назад

Форвард «Атлетико» обид не прощает.

Форвард «Атлетико» Диего Коста поддержал бывших партнеров по «Челси» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Перед игрой Коста сфоткал графику с составом «Челси» и запостил ее в инстаграме. С одним маленьким изменением: имя главного тренера Антонио Конте было полностью замазано.

  • Коста провел в «Челси» 3 сезона и стал двукратным чемпионом Англии. После сезона-2016/17 Конте уведомил футболиста, что больше не нуждается в его услугах.
  • В январе Коста вернулся в «Атлетико» и забил уже 6 мячей в 13 матчах.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч «Миннесоты» и «Колорадо» был настолько горяч, что на льду оказывались даже судьи

02:46
Популярные видео
«Калгари» уделал «Эдмонтон» во всем: хозяева круто дрались, больше забросили, а их вратарь – монстр
 733 просмотров11 ч
Остановить войну и выиграть ЛЧ. Весь сок карьеры Дрогба
4 084 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться