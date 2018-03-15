Диего Коста поддержал «Челси» скрином состава «синих». Имя Антонио Конте было замазано

Форвард «Атлетико» Диего Коста поддержал бывших партнеров по «Челси» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Перед игрой Коста сфоткал графику с составом «Челси» и запостил ее в инстаграме. С одним маленьким изменением: имя главного тренера Антонио Конте было полностью замазано.

Коста провел в «Челси» 3 сезона и стал двукратным чемпионом Англии. После сезона-2016/17 Конте уведомил футболиста, что больше не нуждается в его услугах.

В январе Коста вернулся в «Атлетико» и забил уже 6 мячей в 13 матчах.

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