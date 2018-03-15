Фанат «Ромы» приперся на матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов с флагом ДНР
Троллинг 90 уровня.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» обернулся небольшим скандалом.
Один из итальянских болельщиков слегка потроллил гостей: он размахивал на трибунах флагом непризнанной Донецкой Народной Республики.
- «Рома» победила со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал за счет гола на чужом поле. В первом матче сильнее был «Шахтер» – 2:1.
- Впервые за 11 лет в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют две итальянские команды.
- Из-за ситуации на востоке Украины донецкий «Шахтер» проводит домашние матчи в Харькове.
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