«Теперь Месси должен забить между ног Куртуа головой». Твиттер распял вратаря «Челси» за дубль Лео

Когда Куртуа увидит Месси в следующий раз

«Детка, ты как Куртуа. Потому что я хочу положить два мяча между твоих ног»

Самолеты, которые могут приземлиться между ног Куртуа

«Челси» представил новую форму для Тибо Куртуа

«Даже Ким Кардашьян сводит ноги быстрее, чем Тибо»

Новая карточка Куртуа в FIFA 18

Куртуа сегодня нужны такие гетры

Четыре вещи, которые пройдут между ног Куртуа

Между ног Куртуа теперь четыре шара. С двумя он родился, еще два Месси положил сегодня вечером

Куртуа после дубля Месси

Тибо сегодня

Прекрасная дань уважения Хокингу

2% мячей в Лиге чемпионов Месси забил между ног Куртуа

Куртуа на «Камп Ноу» такой:

«Если Месси и правда величайший игрок в истории, ему в следующий раз нужно лечь на газон, пройти к воротам и забить Куртуа между ног головой»

Ноги Куртуа находятся в разных часовых поясах

«А что если бы врата рая открывались так же легко, как ноги Куртуа, то никто бы не попал в ад»

Ноги Тибо шире, чем щербинка между зубов Канте

Куртуа в воротах

Вы, наверное, догадались, что Тибо Куртуа пропустил от Месси два мяча между ног. Еще один влетел в его ворота от Усмана Дембеле.

«Барселона» победила «Челси» и прошла дальше в Лиге чемпионов – 3:0.

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