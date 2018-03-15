Фердинанд: «Нормальные люди набирают скорость, и их зрение размывается. Но Месси видит в Full HD»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал перфоманс форварда «Барселоны» Лионеля Месси в игре ЛЧ против «Челси» (3:0), где аргентинец оформил дубль.

«Он играет с полной четкостью. Когда он набирает скорость, происходящее вокруг по-прежнему остается для него четким. Для других игроков – для нормальных людей, говоря иначе – все становится немного нечетким, но не для Месси. Лео видит все в Full HD», – сказал Фердинанд.

В матче с «Челси» Месси забил 100-й гол в Лиге чемпионов.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 16 марта, в 14:00 мск.

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