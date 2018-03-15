Андрес Иньеста: «Остаюсь ли я в «Барселоне»? Сообщу об этом 30 апреля»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о возможном уходе из «Барселоны».

«Я сообщу решение клубу, а затем сообщу вам. Я сделаю это до 30 апреля. Это будет самым честным вариантом как для меня, так и для клуба. У меня есть два варианта: продолжить выступления за «Барсу» или уйти. С того момента, когда я продлевал контракт, ничего не изменилось», – приводит слова Иньеста официальный сайт УЕФА.

Полузащитник имеет пожизненное соглашение с «Барсой», но может в любой момент его расторгнуть, если уведомит клуб до 30 апреля.

В ЛЧ-2017/18 провел 6 матчей и оформил 2 ассиста.

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