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Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Месси создал разницу. Мы не заслужили проиграть 0:3»
Если бы не Лео, результат был бы иным.
Коуч «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3).
«Я думаю, что сегодня, как и в первой игре, Месси сделал разницу. Как вам хорошо известно, мы говорим о лучшем футболисте в мире. Я думаю, что в этих двух матчах нам немного не повезло – мы ударили в штангу четыре раза, а «Барселона» забила при нашей лучшей игре.
Месси – не просто топ-игрок, а супертоп-игрок. Но у меня нет сожалений. Я очень горжусь своими футболистами, потому что они отдали себя целиком – возможно, мы не заслужили поражения со счетом 0:3», – цитирует Конте talkSPORT.
- Здесь можно заработать кучу денег и подарить Конте своего Месси.
- По сумме двух матчей «Челси» уступил «Барселоне» со счетом 1:4.
- В ЛЧ-2017/18 Месси забил забил 6 мячей и отдал 2 ассиста в 8 матчах.
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