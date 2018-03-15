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Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Месси создал разницу. Мы не заслужили проиграть 0:3»

Конте: «Месси создал разницу. Мы не заслужили проиграть 0:3»
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Если бы не Лео, результат был бы иным.

Коуч «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3).

«Я думаю, что сегодня, как и в первой игре, Месси сделал разницу. Как вам хорошо известно, мы говорим о лучшем футболисте в мире. Я думаю, что в этих двух матчах нам немного не повезло – мы ударили в штангу четыре раза, а «Барселона» забила при нашей лучшей игре.

Месси – не просто топ-игрок, а супертоп-игрок. Но у меня нет сожалений. Я очень горжусь своими футболистами, потому что они отдали себя целиком – возможно, мы не заслужили поражения со счетом 0:3», – цитирует Конте talkSPORT.

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