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Игрок «Барселоны» Серхио Бускетс сломал палец в игре Лиги чемпионов с «Челси» и пропустит 3 недели
Неприятная потеря для Вальверде.
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, Бускетс выбыл из строя примерно на 3 недели из-за перелома фаланги мизинца правой ноги.
- Бускетс был заменен на 60-й минуте игры с «Челси». По сумме двух матчей «Барса» выиграла у «синих» со счетом 4:1.
- В сезоне-2017/18 Серхио провел за «Барсу» 41 матч во всех турнирах, забил один гол и оформил 3 ассиста.
- Бускетс пропустит матчи с «Атлетиком» из Бильбао и «Севильей» в рамках Примеры.
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