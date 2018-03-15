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«Вы всегда будете Испанией». Фанаты «Челси» задразнили каталонцев и огребли дубинками

«Вы всегда будете Испанией». Фанаты «Челси» подразнили каталонцев и огребли дубинками
Eurosport

1 час назад

«Синие» надавали на больную мозоль.

«Барселона» и «Челси» разыграли путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Если на поле однозначно доминировали каталонцы (3:0), то состязание болельщиков осталось за англичанами.

По окончании игры фанаты «Челси», мстя за команду, спели возле «Камп Ноу» кричалку, причинившую каталонцам жгучую боль:

«Барселона, вы всегда будете Испанией, вы всегда будете Испанией. Испания, Испания, Испания».

Один из болельщиков размахивал испанским флагом. Бомбануло даже у стюардов и полицейских, которые для успокоения гостей не побрезговали и пустили в ход дубинки.

  • В октябре 2017 года подавляющее большинство населения Каталонии проголосовало за независимость, но результаты референдума не были признаны властями Испании.
  • Несколько каталонских политиков были арестованы. В знак солидарности с ними коуч «Сити» Хосеп Гвардиола носит желтую ленту и получает штрафы.

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