УЕФА накажет «Бешикташ» за выбежавшего на поле кота

«Бешикташ» больно огреб от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:5, 1:3), а теперь туркам еще грозят санкции со стороны УЕФА.

Против стамбульского клуба открыто дисциплинарное дело по трем пунктам. «Бешикташ» обвиняется в блокировке проходов на трибунах, бросании болельщиками посторонних предметов на поле и неудовлетворительной организации, передает официальный сайт УЕФА.

Под последний пункт, согласно правилу 16 дисциплинарного кодекса УЕФА, попадает появление на поле животных. Во всем виноват рыжий кот, прервавший игру в начале второго тайма.

Болельщики «Баварии» с огромным преимуществом признали кота героем матча.

«Бешикташ» занял первое место в группе G и мог получить в 1/8 финала «Базель», «Шахтер» или «Севилью». Но получил «Баварию».

Соперник мюнхенцев по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится 16 марта.

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