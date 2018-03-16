«Барселона» довольна жребием, «Ювентус» отомстит «Реалу» уже в четвертьфинале

14:25' До скорого!

14:23' Итак, жеребьевка завершена. Перевариваем произошедшее и делимся комментариями. Встречаемся через полчаса на жеребьевке Лиги Европы, где соперника узнает единственный представитель России – ЦСКА.

14:20' Сейчас поползут комментарии от экспертов, тренеров и игроков. Будет горячо.

14:18' Лично мое мнение такое (понятно, что оно вас мало интересует, но все же): в полуфинал пройдут «Барса», «Реал», «Сити» и...вопрос. У «Севильи» и «Баварии» шансы равны.

14:17' Последняя пара – «Сити» против «Ливерпуля». Таким образом в полуфинале могут оказаться три испанские и одна английская команды.

14:16' Отомстит ли Пипита и Аллегри Роналду с Зиданом? Кто что думает?

14:15' Бэм! «Ювентусу» достался «Реал». прошлогоднй финал повторится на две стадии раньше.

14:14' Остаются «Юве», «Реал», «Сити» и «Ливерпуль»! Два топовых матча нас ждут точно.

14:13' «Севилья» встретится с «Баварией». Удачный жребий для обоих клубов, как мне кажется.

14:12' И каталонцам достается «Рома». В прошлом году они встречались в группе, по-моему.

14:11' Поехали! Первой же Шевченко достал «Барсу». Уже интересно.

14:10' Ограничений во время жребия не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Например, уже в четвертьфинале «Барса» может попасть на «Реал».

14:08' Андрей Шевченко станет главным действующим лицом жеребьевки. Экс-форвард «Челси» и «Милана» отметил из клубов, которые прошли в четвертьфинал, «Ювентус». Довольно странный выбор.

14:06' Еще одно напоминание – финал состоится в Киеве на «Олимпийском» стадионе. Правда украинских клубов в решающем матче не будет, как и российских.

14:04' Джорджо Маркетти вышел. Вы этого человека тоже знаете. Он тоже что-то очень интересное рассказывает (на самом деле нет). Например, он сообщил, что в 1/8 команды забили 44 мяча, 2,7 на одну игру – очень достойный результат.

14:00' Педро Пинту уже рассказывает о том, как именно пройдет жеребьевка (там все формально и обычно). Я же пока покажу кубок, за который борются команды. Вдруг вы забыли.

13:58' Для вас вещает Евгений Коростелев. В четвертьфинл пробились 8 клубов (ну это очевидно). Тут три клуба из Испании («Барса», «Реал», Севилья»), два – из Италии («Ювентус» и «Рома»), два – из Англии («Ман Сити» и «Ливерпуль») и «Бавария» (это, по-моему, Германия).

13:56' Привет, дорогие фанаты футбола, болельщики, любители пинать мяч и катать шары. Сегодня в Ньоне определятся четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сначала своих соперников узнают боги – самые крутые клубы Европы.