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«Реал» сыграет с «Ювентусом», «Сити» – с «Ливерпулем»
В Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.
8 команд, вышедших в четвертьфинал ЛЧ, узнали своих соперников по следующей стадии турнира. Центральным противостоянием станет встреча «Реала» и «Ювентуса».
Полный список четвертьфинальных пар ЛЧ-2017/18:
«Барселона» – «Рома»
«Ювентус» – «Реал»
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Церемонию вел Андрей Шевченко.
- Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.
- «Реал» – действующий обладатель трофея. Защитит ли он титул?
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