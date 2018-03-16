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«Реал» сыграет с «Ювентусом», «Сити» – с «Ливерпулем»

«Реал» сыграет с «Ювентусом», «Сити» – с «Ливерпулем»
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

В Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.

8 команд, вышедших в четвертьфинал ЛЧ, узнали своих соперников по следующей стадии турнира. Центральным противостоянием станет встреча «Реала» и «Ювентуса».

Полный список четвертьфинальных пар ЛЧ-2017/18:

«Барселона» – «Рома»

«Севилья»– «Бавария»

«Ювентус» – «Реал»

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

Церемонию вел Андрей Шевченко.

  • Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.
  • «Реал» – действующий обладатель трофея. Защитит ли он титул?

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