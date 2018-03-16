Клопп обломает Гвардиоле требл, «Реал» четвертует «Юве». 3 вывода по жеребьевке ЛЧ

Вальверде и Хайнкес – в полуфинале

Теплопроводность жеребьевочных шариков принято оценивать по мадридскому «Реалу», поэтому изначально может показаться, что УЕФА сделала все честно – слабейшие соперники выпали не «Мадриду».

Но на самом деле конспирологический тоннель находится чуть глубже. Похоже, европейские футбольные чиновники жестко не любят АПЛ. УЕФА свела две английские команды с простым расчетом – побыстрее избавиться от представителей этой страны. Эффективнее способа не придумать: срезаешь одного в четвертьфинале, второй сам сорвется в следующем раунде, где будут одни топы – и до свидания, лучшая лига мира.

С тем же расчетом разведены «Рома» и «Севилья» – если бы они попали друг на друга, то у англичан повысились бы шансы на финал. Но итальянцы навынимают от «Барсы», а «Бавария» поиздевается над андалусцами – чао, андердоги. Два полуфиналиста уже есть – никаких сенсаций.

«Рома»Getty Images

Зидан опять прожарит Аллегри

«Реалу» достался идеальный оппонент. С «Ромой» или «Севильей» могла бы включиться внезапная недооценка («Кто они, а кто мы?»), но тут такого не будет: «Тоттенхэм» уже показал, что происходит, когда отключаешься в баттле с «Юве».

«Синьора» оптимален для Зидана по всем параметрам: дает атаковать и создавать моменты, заглатывает контратаки, уступает по уровню игроков. Аллегри спасут только андерперформинг Роналду (малореально, если не словит травму), провалы в опорной зоне (но там Каземиро решает за двоих) или фирменный концерт Сережи Рамоса. Но даже если все кошмары совпадут, далеко не факт, что с «Реалом» у «Юве» будет такая же четкая реализация, как со «шпорами».

Шансы – 75% на 25% в пользу «Мадрида»: скоро «синьора» сосредоточится на защите скудетто, а «бланкос» – на походе за третьим Кубком чемпионов подряд.

«Реал»Eurosport

Клопп опечалит Пепа

«Сити» жутко не фартануло – хуже для Гвардиолы была бы только «Барса» с Месси.

Во-первых, «Ливерпуль» вообще не боится «горожан» – они воспримут дуэль не как встречу с доминатором из АПЛ, а как шикарную возможность отыграться за чемпионат. Во-вторых, «Сити» входит в пул любимых команд Юргена Клоппа – после переезда в Англию немец рвал второй клуб Манчестера четыре раза (больше всех наравне с «Лестером» и «Стоком»).

В-третьих, Пепа ждет нереальное давление – то самое, которое он ненавидит. По статусу «горожане» должны легко проходить Мерсисайд, а по факту «Ливерпулю» совсем нечего терять. Если «красные» доживут до апреля без травм и не растеряют вдохновение в атаке (там на 70% все зависит от Салаха), то помешать промоушену в полуфинал может лишь одно – бездарная игра в защите, которая до сих пор иногда проскакивает у победителей ЛЧ-2004/05.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

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