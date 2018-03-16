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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан игроком недели ЛЧ
Аргентинец уделал всех.
Лионель Месси выбран игроком недели в Лиге чемпионов.
В ответном матче 1/8 турнира против «Челси» форвард «Барселоны» оформил дубль и сделал голевую передачу на Усмана Дембеле.
- На счету Месси 6 голов и 2 ассиста в 8 матчах ЛЧ сезона-2017/18.
- «Барселона» в четвертьфинале сыграет с «Ромой». Матчи пройдут 4 и 10 апреля.
Месси научился даже бить штрафные. Роналду потерял последний аргумент
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