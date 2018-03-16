Eurosport
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о встрече с «Сити» в ЛЧ: «Это жеребьевка мечты для фанатов «МЮ»
Босс «красных» потроллил Моуринью.
Коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии сыграет против «Манчестер Сити».
«У меня не было никаких ожиданий. Здорово сыграть в Лиге чемпионов против команды из твоей лиги. Это жеребьевка мечты для фанатов «МЮ».
Я видел лицо Чики Бегиристайна, и он не выглядел так, как будто завтра Рождество или Пасха. Так что обеим командам предстоит тяжелая работа», – цитирует Клоппа Metro.
- Первый матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 4 апреля, ответный – 10 апреля.
- В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» вылетел, проиграв «Севилье» (1:2 по сумме двух матчей).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте