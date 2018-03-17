Getty Images
AP: босс УЕФА Александер Чеферин зарабатывает больше 1,3 млн евро в год
Неплохо быть президентом. Даже если УЕФА.
УЕФА обнародовала информацию по зарплате президента организации Александера Чеферина. Словенец получает 1,56 миллиона швейцарских франков (1,3 миллиона евро) до выплаты налогов.
Зарплата главы УЕФА облагается налогом в Словении и в Швейцарии, причем в последней – по самой высокой ставке 51%, сообщает AP.
Доход Чеферина практически равен базовой ставке президента ФИФА Джанни Инфантино – 1,31 миллиона евро, но при этом существенно ниже заработка бывшего главы европейского футбола Мишеля Платини, отстраненного за финансовые нарушения.
- Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года.
- Платини был отстранен от футбола до мая 2020 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте