AP: босс УЕФА Александер Чеферин зарабатывает больше 1,3 млн евро в год

УЕФА обнародовала информацию по зарплате президента организации Александера Чеферина. Словенец получает 1,56 миллиона швейцарских франков (1,3 миллиона евро) до выплаты налогов.

Зарплата главы УЕФА облагается налогом в Словении и в Швейцарии, причем в последней – по самой высокой ставке 51%, сообщает AP.

Доход Чеферина практически равен базовой ставке президента ФИФА Джанни Инфантино – 1,31 миллиона евро, но при этом существенно ниже заработка бывшего главы европейского футбола Мишеля Платини, отстраненного за финансовые нарушения.

Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года.

Платини был отстранен от футбола до мая 2020 года.

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