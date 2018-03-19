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Tuttosport: защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, скорее всего, пропустит первый матч с «Реалом»

Tuttosport: Кьеллини, скорее всего, пропустит первый матч с «Реалом»
Eurosport

16 мин. назад

У команды Массимилиано Аллегри серьезные проблемы.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, скорее всего, не поможет команде в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

Футболист растянул мышцы ноги в игре со СПАЛ (0:0) 17 марта. Как передает Tuttosport, травма 33-летнего итальянца оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Кьеллини точно пропустит ближайшие товарищеские игры сборной Италии и, скорее всего, не восстановится к возобновлению клубных матчей.

  • «Ювентус» примет «Реал» 3 апреля.
  • Ответная встреча пройдет в Мадриде 11 апреля.

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