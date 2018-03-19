Верратти – о красной в игре с «Реалом»: «Месси тычет пальцем в лица арбитров, а его не наказывают»

Боль от вылета из Лиги чемпионов за две недели улеглась, и Марко Верратти вспомнил свое удаление.

«Реал – тяжелый соперник, но мы были уверены в себе. «ПСЖ» не так сильно отстает от «Реала». Все решилось в нескольких эпизодах. Роналду не был активен в первом матче, но забил два мяча.

В ответной игре не было Неймара – это как забрать у «Барселоны» Месси. Такие футболисты составляют 30% команды. Нам повезло, что Неймар играет за нашу команду, но в итоге мы заплатили за это.

В матче с «Реалом» я поступил неправильно. Но это была обидная красная – временами судьям следует быть более терпимыми.

Я жестковато отреагировал на тот игровой момент, но никого при этом не оскорбил. В то же время Месси тычет пальцем в лица арбитров, а его за это даже не наказывают.

Но мне действительно следует поработать над собой», – сказал Верратти La Gazzetta dello Sport.

Верратти был удален во втором тайме ответного матча с «Реалом» (1:2).

У Марко 10 желтых и 2 красные карточки в 35 матчах сезона-2017/18.

Год назад «Барселона» охотилась за Верратти, а в 2018-м уже не желает его покупать.

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