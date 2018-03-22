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УЕФА наказал «ПСЖ» закрытием фанатской трибуны на матч ЛЧ после фаер-шоу в игре с «Реалом»
Легко отделались.
УЕФА наказал «ПСЖ» закрытием фанатских трибун за использование фанатами пиротехники и лазерных указок, а также блокировку лестничных пролетов во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).
По решению организации парижский клуб проведет ближайший домашний матч в еврокубках с закрытой Северной трибуной и выплатит штраф в размере 43 тысяч евро.
- По сумме двух матчей «ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 2:5.
- Следующий матч в еврокубках «ПСЖ» проведет не раньше сентября 2018 года.
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